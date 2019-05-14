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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

243V5QSBA/01

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Nauti eloisasta kuvasta tässä Philips-näytössä. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat.

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Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 23,6" / 59,9 cm

Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Pieni koko säästää tilaa

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

14/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.

Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή

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Arvioitu tuote: 243V5QSBA Οθόνη LCD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V5QSBA Οθόνη LCD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeistä.