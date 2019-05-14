2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
243V5QSBA/01
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Nauti eloisasta kuvasta tässä Philips-näytössä. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat.
V Line
23,6" / 59,9 cm
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V5QSBA Οθόνη LCD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V5QSBA Οθόνη LCD
Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeistä.