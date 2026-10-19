2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
273G3DHSW/00
Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä
Uppoudu 3D-peleihin Philipsin 273G-LED-näytön avulla. Iso näyttö, Active 3D -suljinlasit ja useat HDMI-tulot tekevät pelaamisesta paljon jännittävämpää!
G Line
27" (68,6 cm)
3D, suljinlasit
PC-ohjelmisto näytön suorituskyvyn ja asetusten hienosäätöön. Philipsin näyttöjä voi säätää kahdella tavalla: näytön painikkeilla voi siirtyä monitasoiseen OSD-valikkoon tai vaihtoehtoisesti näyttöasetuksia voi säätää totutulla tavalla Philipsin SmartControl-ohjelmalla.
Luo 2D-lempivalikoimasi pelit, elokuvat ja videot uudelleen mukana toimitetulla PC-ohjelmistolla. Katso, kun ne muuntuvat 3D:ksi hiirtä napsauttamalla.
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Arviot
Jos tunnet huonovointisuutta, kuten huimausta, päänsärkyä tai sekavuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.
Lue tarkasti käyttöohje, jossa on lisätietoja 3D-katselusta ja terveydestä.
Huomautus: 3D-pelien PC-ohjelmisto (TriDef 3D) vaatii AMD/ATI-näytönohjaimen.