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Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu 3D-LCD-näyttö

273G3DHSW/00

Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä

Uppoudu 3D-peleihin Philipsin 273G-LED-näytön avulla. Iso näyttö, Active 3D -suljinlasit ja useat HDMI-tulot tekevät pelaamisesta paljon jännittävämpää!

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Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä

  • G Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3D, suljinlasit

Näyttöasetukset helposti Philipsin SmartControl-ohjelmistolla

PC-ohjelmisto näytön suorituskyvyn ja asetusten hienosäätöön. Philipsin näyttöjä voi säätää kahdella tavalla: näytön painikkeilla voi siirtyä monitasoiseen OSD-valikkoon tai vaihtoehtoisesti näyttöasetuksia voi säätää totutulla tavalla Philipsin SmartControl-ohjelmalla.

Muunna 2D-sisällöt 3D:ksi PC-ohjelmistolla

Luo 2D-lempivalikoimasi pelit, elokuvat ja videot uudelleen mukana toimitetulla PC-ohjelmistolla. Katso, kun ne muuntuvat 3D:ksi hiirtä napsauttamalla.

LED-tekniikka kirkastaa kuvat

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Jos tunnet huonovointisuutta, kuten huimausta, päänsärkyä tai sekavuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti.

  2. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

  3. Lue tarkasti käyttöohje, jossa on lisätietoja 3D-katselusta ja terveydestä.

  4. Huomautus: 3D-pelien PC-ohjelmisto (TriDef 3D) vaatii AMD/ATI-näytönohjaimen.