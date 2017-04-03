2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHT4101/12
Erittäin ohut LED-TV
Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. HD-kuvanlaatu, Perfect Motion Rate -liiketarkkuus ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.
Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
4.3
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Jousimies
03/04/2017
Suomi
Liitännät pelikonsolille
Hinta & laatu erinomaiset, helppokäyttöisyys säätömahdollisuus monen eri katsojan mukaan.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4101 Erittäin ohut LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4101 Erittäin ohut LED-TV
Jossu38
10/02/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Mukavan ohut ja kevyt
Hieno ohut litteä. Melko helppokäyttöinen. Päivityksiä on aika usein ja ne täytyy usbilla hakee ja tietokeella, jokseenkin tylyä. Mutta muuten kiva.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4101 Erittäin ohut LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4101 Erittäin ohut LED-TV
Bagarn
22/05/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra extra tv, till lågt pris.
Bra bild och ljud! Bra funktioner och mycket anslutningar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.