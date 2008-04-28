TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä

Tuotanto lopetettu

iPod-kelloradio

AJ301D/12

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Kuuntele kannettavaa musiikkilaitettasi kotona! Telakoi iPod- tai GoGear-soittimesi kompaktiin Philipsin kelloradioon, jossa on voimakkaat bassoäänet takaava 12 watin RMS-teho. Nauti musiikista ja valitse herätysääneksi lempimusiikkisi.

Näytä kaikki edut

Herää lempi iPod-musiikkiisi

Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Toista musiikkia ja lataa iPod samanaikaisesti

Toista musiikkia ja lataa iPod samanaikaisesti

Nauti MP3-musiikista samalla, kun iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, jotta voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Lisäksi se lataa iPodin sen toistaessa musiikkia, jotta voit nauttia musiikista huolehtimatta iPodin akun tyhjenemisestä. Kaukosäätimellä voit selata, valita ja toistaa iPodiin tallennettua musiikkia. Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, kun se on telakoituna.

Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx™-kaiutintekniikalla

Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx™-kaiutintekniikalla

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

Aux-in-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten

Aux-in-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.