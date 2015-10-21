Päällyslevy ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa bambua

Vaatii luovaa ajattelua ja hieman nokkeluutta löytää uusia tapoja pitää huolta ympäristöstä. Kellon bambusta valmistettu päällyslevy on ekologinen ja tyylikäs ratkaisu. Bambu on paitsi tyylikäs, myös ympäristöystävällisempi ja uusiutuvampi materiaali kuin puut. Bambukasvi kasvaa erittäin nopeasti ilman lannoitteita tai torjunta-aineita, joten se voidaan korjata ensimmäisen kerran 3–5 vuoden kuluttua. Jokainen bambukasvi myös versoo useita kertoja. Lisäksi bambun käyttäminen teollisuudessa vähentää saasteita ja hiilidioksidipäästöjä.