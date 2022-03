Kierrätettävät muovikuori ja paperipakkausmateriaalit

Philips kantaa vastuuta ympäristöstä panostamalla kierrättämiseen. Kierrättämisen hyödyt ovat uskomattomat. Se vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja keventää köyhtyvän planeettamme kuormaa. Jätteiden polttamista ja kaatopaikkoja, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja ympäristöä, tarvitaan vähemmän. Kello on suurimmaksi osaksi valmistettu kierrätysmateriaaleista. Kotelo on tehty kokonaan kierrätysmuovista, paperitulosteet on valmistettu kokonaan kierrätyspaperista ja pakkausmateriaalit 90-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista.