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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ3570/12

2.6

| (14) Arviot

Elä vihreämmin

On aika pitää huolta ympäristöstä. Ympäristöystävällisestä bambukuidusta ja turvatarkastetuista osista valmistetussa tyylikkäässä Philips AJ3570/12 -kellossa on pieni virrankulutus valmiustilassa sekä automaattinen valotunnistin - se säästää energiaa joka sekunti.

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Elä vihreämmin

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Päällyslevy ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa bambua

Vaatii luovaa ajattelua ja hieman nokkeluutta löytää uusia tapoja pitää huolta ympäristöstä. Kellon bambusta valmistettu päällyslevy on ekologinen ja tyylikäs ratkaisu. Bambu on paitsi tyylikäs, myös ympäristöystävällisempi ja uusiutuvampi materiaali kuin puut. Bambukasvi kasvaa erittäin nopeasti ilman lannoitteita tai torjunta-aineita, joten se voidaan korjata ensimmäisen kerran 3–5 vuoden kuluttua. Jokainen bambukasvi myös versoo useita kertoja. Lisäksi bambun käyttäminen teollisuudessa vähentää saasteita ja hiilidioksidipäästöjä.

Kierrätettävät muovikuori ja paperipakkausmateriaalit

Philips kantaa vastuuta ympäristöstä panostamalla kierrättämiseen. Kierrättämisen hyödyt ovat uskomattomat. Se vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja keventää köyhtyvän planeettamme kuormaa. Jätteiden polttamista ja kaatopaikkoja, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja ympäristöä, tarvitaan vähemmän. Kello on suurimmaksi osaksi valmistettu kierrätysmateriaaleista. Kotelo on tehty kokonaan kierrätysmuovista, paperitulosteet on valmistettu kokonaan kierrätyspaperista ja pakkausmateriaalit 90-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista.

Turvatarkastetut osat turvallisempaan ja vihreämpään eloon

Philips haluaa luoda ihmisille turvallisemman elinympäristön ja rajoittaa siksi ympäristölle vaarallisten osien käyttöä. Käyttämämme osat ovat RoHS-direktiivin mukaisia. Se rajoittaa yleisesti käytettyjen ympäristölle vaarallisten kemikaalien, kuten lyijyn, kadmiumin ja elohopean, käyttöä. Olemme kuitenkin rajoittaneet myös muiden ympäristölle vaarallisten osien käyttöä. Missään muoviosissa, piirilevyissä, verkkovirtamuuntajissa ja pakkauksissa ei ole PVC- ja BFR-yhdisteitä. Näin ympäristö- ja terveyskuormitus vähenee käytön ja jopa hävittämisen aikana.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.6

5:stä

14

Arviot

5

21/10/2015

France

France

Son agréable pour son petit gabarit

Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3570 Radio-réveil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Vahvistettu ostaja

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3570 Radio-réveil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3570 Radio-réveil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3570 Radio-réveil

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