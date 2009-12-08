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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJL305/12

2.6

| (5) Arviot

Tyylikäs kelloradio, jossa on äänimuistio

Älykäs, elämäntyyliisi sopiva kumppani, jonka avulla voit tallentaa ääniviestejä perheesi jäsenille, sillä jokaiselle on oma postilaatikko. Pöydälle tai seinälle asennettavassa Philips-kelloradiossa on kello, radio ja kuvaesitystoiminto.

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ja värinäyttö

Tyylikäs kelloradio, jossa on äänimuistio

Erilliset äänipostilaatikot jopa 5 perheenjäsenelle

Tallenna jopa 2 minuuttia digitaalista ääniviestiä

Viisi 3,8 cm (1,5") värinäyttöä pikkukuville

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.6

5:stä

5

Arviot

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Arvioitu tuote: AJL305 Clock Radio

Arvioitu tuote: AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Arvioitu tuote: AJL305 Radio-réveil

Arvioitu tuote: AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Arvioitu tuote: AJL305 Klokradio

Arvioitu tuote: AJL305 Klokradio

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