2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJL305/12
Tyylikäs kelloradio, jossa on äänimuistio
Älykäs, elämäntyyliisi sopiva kumppani, jonka avulla voit tallentaa ääniviestejä perheesi jäsenille, sillä jokaiselle on oma postilaatikko. Pöydälle tai seinälle asennettavassa Philips-kelloradiossa on kello, radio ja kuvaesitystoiminto.
2.6
5:stä
5
Arviot
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Arvioitu tuote: AJL305 Clock Radio
Arvioitu tuote: AJL305 Clock Radio
jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Arvioitu tuote: AJL305 Radio-réveil
Arvioitu tuote: AJL305 Radio-réveil
Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Arvioitu tuote: AJL305 Klokradio
Arvioitu tuote: AJL305 Klokradio