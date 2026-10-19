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Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ1047/12

Nauti musiikista kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

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Nauti musiikista kaikkialla

  • MP3-CD

  • Nauha

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

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Kuuntele FM/MW-radiota

Kuuntele FM/MW-radiota

FM/MW (AM) -stereoviritin

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