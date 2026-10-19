2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AZ1047/12
Nauti musiikista kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
MP3-CD
Nauha
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.
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FM/MW (AM) -stereoviritin
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