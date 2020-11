Ammattitasoinen IPL-laite kotikäyttöön, kehitetty yhdessä ihotautilääkärien kanssa

IPL on lyhenne sanoista Intense Pulsed Light. Philips Lumea stimuloivat ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen lähettämällä hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvankasvu kehossa vähenee vähitellen. Kun toistat käsittelyn, iho pysyy kauniin sileänä ja pehmeänä. Philips Lumea on turvallinen ja hellävarainen laite uusien karvojen kasvun estämiseen myös herkillä ihoalueilla. Philips Lumea on kliinisesti testattu ja yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa kehitetty helppokäyttöinen ja tehokas laite kotikäyttöön.