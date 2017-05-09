Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – kolme lisäosaa

Eri ajopäät vartalolle, kasvoille ja bikinialueelle toimivat tietyllä nopeudella ja tarkkuudella ja ovat siksi hellävaraisia käyttää myös herkillä vartalon alueilla. Kasvoille tarkoitetussa lisäosassa on sisäänrakennettu valosuodatin tarkkaan käsittelyyn.