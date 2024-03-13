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SilentStar Pölynimuri

Tuotanto lopetettu

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SilentStarPölynimuri

FC9304/01

SilentStar Pölynimuri

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF tiedosto, 21.4 MB
  • 13 March 2024

Philips SilentStarin avulla voit nauttia rentouttavasta, häiriöttömästä kotielämästä. Ainutlaatuinen SilentSeal-suutin takaa erinomaisen puhdistustehon hiljaisesti.

  • PDF tiedosto
  • 15 August 2024

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