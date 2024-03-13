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SilentStar Pölynimuri
Tuotanto lopetettu
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FC9304/01
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User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag
Philips SilentStarin avulla voit nauttia rentouttavasta, häiriöttömästä kotielämästä. Ainutlaatuinen SilentSeal-suutin takaa erinomaisen puhdistustehon hiljaisesti.
Kaikki (4)
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Mistä tiedän, onko Philips-pölynimurini pölypussi täynnä?
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Miten Philips-pölynimurin suodatin puhdistetaan?
s-bagClassic Long Performance - Säästöpakkaus
s-bagPölypussit
Philips-pölynimuri ei käynnisty
Philips-pölynimuri ylikuumenee
Philips-pölynimurin imuteho on heikko
Philips-pölynimuri ilmoittaa virheellisesti pölypussin täyttymisestä
Tunnen sähköiskuja käyttäessäni Philips-pölynimuria