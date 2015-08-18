2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
5.0
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Christl
18/08/2015
België
Vahvistettu ostaja
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
corinnel
15/03/2013
France
Vahvistettu ostaja
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Arvioitu tuote: Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Arvioitu tuote: Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Arvioitu tuote: Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Arvioitu tuote: Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04