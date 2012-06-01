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Tuotanto lopetettu

Minihifijärjestelmä

FWP3100D/05

3

| (4) Arviot

Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon

Järjestä upeat juhlat tämän minihifijärjestelmän avulla! Kääntyvällä telakalla voit ladata iPodin/iPhonen 300 watin RMS-enimmäisteholla ja toistaa musiikkia laitteiden kirjastosta. Valinnaisella djay-sovelluksella pistät vauhtia bileisiin missä tahansa!

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Hulluna ääneen

Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon

  • Miksaa kuin DJ

  • 30-nast. liitäntä iPod/iPhone-telakalle

  • USB Direct

  • 300 W, laajennettavissa FWP1000:lla

Kääntyvä telakka iPodin/iPhonen toistoon ja lataamiseen

Kääntyvä telakka iPodin/iPhonen toistoon ja lataamiseen

Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa

Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa

Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla valoilla.

MAX Sound lisää tehoa

MAX Sound lisää tehoa

MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

4

Arviot

4
3
2

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

music box

good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System

20/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

one of the best philips audio products iv owned just great

well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System

30/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

terrible build quality

the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk

Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System

Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System

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  1. Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.