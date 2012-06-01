2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FWP3100D/05
Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
Järjestä upeat juhlat tämän minihifijärjestelmän avulla! Kääntyvällä telakalla voit ladata iPodin/iPhonen 300 watin RMS-enimmäisteholla ja toistaa musiikkia laitteiden kirjastosta. Valinnaisella djay-sovelluksella pistät vauhtia bileisiin missä tahansa!
Miksaa kuin DJ
30-nast. liitäntä iPod/iPhone-telakalle
USB Direct
300 W, laajennettavissa FWP1000:lla
Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla valoilla.
MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.
3.0
5:stä
4
Arviot
gman
01/06/2012
United Kingdom
music box
good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System
MIKE26
20/05/2012
United Kingdom
one of the best philips audio products iv owned just great
well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System
cheddarbob
30/05/2015
United Kingdom
terrible build quality
the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk
Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System
Arvioitu tuote: FWP3100D Mini Hi-Fi System
Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.