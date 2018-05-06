Kaksoisvahvistin parantaa äänentoistoa

Kaksoisvahvistin parantaa äänentoistoa vähentämällä basso- ja diskanttikaiuttimien välistä keskeismodulaatiosäröä, koska kullakin muuntimella on oma vahvistimensa. Tuloksena on vaikuttavan syvä ja voimakas bassoääni, joka ei kuitenkaan häiritse korkeampien taajuuksien puhtautta ja tarkkuutta. Yhdessä tarkan, aktiivisen jakotaajuusmuotoilun kanssa saavutetaan muuntimien vaiheen ja taajuusvasteen parempi hallinta, jolloin äänentoisto on tasapainoinen ja luonnollinen.