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  • Tehokasta äänentoistoa langattomasti
  • Tehokasta äänentoistoa langattomasti
  • Tehokasta äänentoistoa langattomasti
  • Tehokasta äänentoistoa langattomasti
  • Tehokasta äänentoistoa langattomasti
  • Tehokasta äänentoistoa langattomasti

Tuotanto lopetettu

Minihifijärjestelmä

FX10/12

4.5
| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tehokasta äänentoistoa langattomasti
Voit toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth®-yhteydellä mistä tahansa älylaitteesta. Kaksoisvahvistin takaa erinomaisen äänenlaadun, ja 230 watin kokonaislähtötehon (RMS) ansiosta voit nauttia musiikin sykkeestä täysillä.
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Tehokasta äänentoistoa langattomasti

  • Bluetooth®

Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.

Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Kaksoisvahvistin parantaa äänentoistoa

Kaksoisvahvistin parantaa äänentoistoa

Kaksoisvahvistin parantaa äänentoistoa vähentämällä basso- ja diskanttikaiuttimien välistä keskeismodulaatiosäröä, koska kullakin muuntimella on oma vahvistimensa. Tuloksena on vaikuttavan syvä ja voimakas bassoääni, joka ei kuitenkaan häiritse korkeampien taajuuksien puhtautta ja tarkkuutta. Yhdessä tarkan, aktiivisen jakotaajuusmuotoilun kanssa saavutetaan muuntimien vaiheen ja taajuusvasteen parempi hallinta, jolloin äänentoisto on tasapainoinen ja luonnollinen.

MAX Sound lisää tehoa

MAX Sound lisää tehoa

MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

06/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

I LOVE IT

i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!

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Arvioitu tuote: FX10 Mini Hi-Fi System

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Arvioitu tuote: FX10 Mini Hi-Fi System

20/07/2017

Italia

Italia

FX 10 STRAORDINARIO

Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.

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Arvioitu tuote: FX10 Sistema mini Hi-Fi

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Arvioitu tuote: FX10 Sistema mini Hi-Fi

23/12/2016

Österreich

Österreich

Super Produkt

Die Anlage sieht sehr schön aus. Der Sound ist nicht schlecht, hat satte Bässe ohne sich zu überschlagen, oder brummen unsw... Sehr empfehlenswert. Lg. Robert St.

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Arvioitu tuote: FX10 HiFi-Minisystem

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Arvioitu tuote: FX10 HiFi-Minisystem

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