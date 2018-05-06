2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Bluetooth®
Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
Kaksoisvahvistin parantaa äänentoistoa vähentämällä basso- ja diskanttikaiuttimien välistä keskeismodulaatiosäröä, koska kullakin muuntimella on oma vahvistimensa. Tuloksena on vaikuttavan syvä ja voimakas bassoääni, joka ei kuitenkaan häiritse korkeampien taajuuksien puhtautta ja tarkkuutta. Yhdessä tarkan, aktiivisen jakotaajuusmuotoilun kanssa saavutetaan muuntimien vaiheen ja taajuusvasteen parempi hallinta, jolloin äänentoisto on tasapainoinen ja luonnollinen.
MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.
4.5
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Matti
06/05/2018
United Kingdom
I LOVE IT
i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!
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Arvioitu tuote: FX10 Mini Hi-Fi System
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Arvioitu tuote: FX10 Mini Hi-Fi System
Max758
20/07/2017
Italia
FX 10 STRAORDINARIO
Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.
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Arvioitu tuote: FX10 Sistema mini Hi-Fi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FX10 Sistema mini Hi-Fi
RobertXfire
23/12/2016
Österreich
Super Produkt
Die Anlage sieht sehr schön aus. Der Sound ist nicht schlecht, hat satte Bässe ohne sich zu überschlagen, oder brummen unsw... Sehr empfehlenswert. Lg. Robert St.
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Arvioitu tuote: FX10 HiFi-Minisystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FX10 HiFi-Minisystem