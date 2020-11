2 vuoden takuu ja 3 vuoden lisätakuu rekisteröitäessä tuote verkossa

Kaikki trimmaustuotteemme on suunniteltu kestämään. Niillä on maailmanlaajuinen takuu, ja ne toimivat eri jännitteillä maailmanlaajuisesti. Rekisteröimällä kotiparturin osoitteessa www.philips.com/5years saat Philipsin yleisen 2 vuoden takuun lisäksi 3 vuoden lisätakuun. Tällöin tuotteesi maailmanlaajuinen takuu on voimassa yhteensä 5 vuotta.