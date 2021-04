Moottoroiduilla ohjauskammoilla pituus on helppo valita

Leikkauspituuden valinta ja lukitseminen on helppoa moottoroidulla pituusasetusjärjestelmällä. Moottoroidun ohjauskamman pituusasetuksen voi valita 0,1 mm:n tarkkuudella. Tämän innovatiivisen tekniikan ansiosta leikkaus on turvallista ja tulos on tarkka ja johdonmukainen joka kerta.