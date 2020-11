Pehmeä valo ohjaa yöllä

Herätyslampussa on myös valoasetus, joka antaa optimaalista valoa lukemiseen. Kun käytössä on RelaxBreath tai auringonlaskun simulaatio, valo sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kun nukut, lampun valaistu kello himmenee niin, että huoneessa on täysin pimeää, eikä kellon valo häiritse unta. Jos laitat valon päälle yöllä, valo on erittäin pehmeä ja hillitty. Se riittää valaisemaan niin paljon, että näet pimeässä, mutta ei ole niin kirkasta, että piristyisit.