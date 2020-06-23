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Tuotanto lopetettu

Care & controlCare & Control -suoristin

HP8344/00

4.8

| (17) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

3 x hellävaraisempi hiuksille

Uusi Philips Care & Control -suoristimella luot haluamasi tyylin entistä hellävaraisemmin. 3 x hellävaraisempi muotoilu ionisoivan käsittelyn, keraamisten Silky Smooth -levyjen ja digitaalisen lämpötilan säädön ansiosta

Näytä kaikki edut

Suoristin ja ionisoiva käsittely

3 x hellävaraisempi hiuksille

  • Keraamiset levyt

  • 130–200 °C:n lämpötila

  • Ionisoiva käsittely

230 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Keraamiset SilkySmooth-levyt ovat 2 kertaa hellemmät hiuksille

Keramiikka on mikroskooppisen sileä ja luonnostaan kestävä materiaali, joten se sopii täydellisesti suoristinlevyjen valmistukseen. SilkySmooth-suoristimen levyjen valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota keramiikan liukumiskykyyn ja hoitaviin ominaisuuksiin, joten lopputuloksena on kauniin kiiltävät hiukset.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.8

5:stä

17

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

23/06/2020

Österreich

Österreich

Vahvistettu ostaja

Super Glätteisen

Tolle Handhabung- ist schnell heiß und kühlt auch sehr schnell wieder ab. Durch die flexiblen Platten ist ein leichtes Styling garantiert!

Edut

Schnelle und einfache Anwendung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Käyttöpäivä 2019-05-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Käyttöpäivä 2019-05-23

17/08/2017

España

España

Vahvistettu ostaja

Totalmente recomendada!

El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

20/02/2014

Deutschland

Deutschland

Für Profis und Anfänger zu empfehlen!

schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

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