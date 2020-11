Keraamiset SilkySmooth-levyt ovat 2 kertaa hellemmät hiuksille

Keramiikka on mikroskooppisen sileä ja luonnostaan kestävä materiaali, joten se sopii täydellisesti suoristinlevyjen valmistukseen. SilkySmooth-suoristimen levyjen valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota keramiikan liukumiskykyyn ja hoitaviin ominaisuuksiin, joten lopputuloksena on kauniin kiiltävät hiukset.