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Tuotanto lopetettu
3 x hellävaraisempi hiuksille
Uusi Philips Care & Control -suoristimella luot haluamasi tyylin entistä hellävaraisemmin. 3 x hellävaraisempi muotoilu ionisoivan käsittelyn, keraamisten Silky Smooth -levyjen ja digitaalisen lämpötilan säädön ansiosta
Keraamiset levyt
130–200 °C:n lämpötila
Ionisoiva käsittely
Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.
Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Keramiikka on mikroskooppisen sileä ja luonnostaan kestävä materiaali, joten se sopii täydellisesti suoristinlevyjen valmistukseen. SilkySmooth-suoristimen levyjen valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota keramiikan liukumiskykyyn ja hoitaviin ominaisuuksiin, joten lopputuloksena on kauniin kiiltävät hiukset.
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4.8
5:stä
17
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Lilly123
23/06/2020
Österreich
Vahvistettu ostaja
Super Glätteisen
Tolle Handhabung- ist schnell heiß und kühlt auch sehr schnell wieder ab. Durch die flexiblen Platten ist ein leichtes Styling garantiert!
Edut
Schnelle und einfache Anwendung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Käyttöpäivä 2019-05-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Käyttöpäivä 2019-05-23
Irlin90
17/08/2017
España
Vahvistettu ostaja
Totalmente recomendada!
El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
viol
20/02/2014
Deutschland
Für Profis und Anfänger zu empfehlen!
schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen