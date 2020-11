Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta

Ammattitason hiustenkuivaimessa on tehokas vaihtovirtamoottori, joka saavuttaa jopa 160 km/h* nopeuden, joka on 40 % tavallista nopeampi**. Se on suunniteltu ammattimaisiin, tehokkaisiin tuloksiin.