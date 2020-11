Ammattimainen titaanipinnoitus takaa parhaan mahdollisen lämmönjohtavuuden

Titaani on materiaalina yleinen ammattilaisten käytössä. Se on erittäin kestävää ja johtaa lämpöä uskomattoman nopeasti, joten tuloksia tulee nopeammin, etkä joudu vetämään suoristinta hiusten läpi yhä uudelleen. Titaani on myös mikroskooppisesti keramiikkaa sileämpää, joten kitkaa on vähemmän eivätkä hiukset vahingoitu yhtä paljon.