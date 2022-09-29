2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tarkka lämpötilan säätö
Hoitava ionitoiminto
Lämpenemisaika vain 10 sekuntia
10 sekunnin kuumenemisaika
Ammattitasoiset titaanipinnoitetut levyt johtavat lämpöä parhaiten. Erinomainen levymateriaali on kestävää ja se siirtää lämpöä nopeasti, joten suoristaminen on nopeaa ja sujuvaa.
Joustavat levyt liikkuvat, jos painat hiuksia liikaa suoristuksen aikana, ja vähentävät näin hiusjuurten vahingoittumista ja hiusten katkeilua.
Pitkien 100 mm:n levyjen ansiosta hiuskontakti on parempi ja hiukset suoristuvat helpommin ja nopeammin.
4.6
5:stä
149
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Helen.v
29/09/2022
España
La mejor plancha
Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.
Edut
La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido
Haitat
Ninguna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Diana Os
12/04/2022
Deutschland
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
Perfekter Beruf
[Employee of philipsglobal] sanft rutschig auf den Haaren. selbst bei niedrigen Temperaturen kann eine gute Wirkung erzielt werden
Edut
Preis und Qualität
Haitat
Farbe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
JanineTo
18/02/2022
Deutschland
Super Artikel für optimale Glättung
Super Artikel für optimale Glättung. Läuft bis heute ohne Probleme, easy Handhabung.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter