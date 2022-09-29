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  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
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  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
  • Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön

Tuotanto lopetettu

Prestige ProSuoristin

HPS930/00

4.6
| (149) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön
Philips Pro -suoristin on Philipsin paras suoristin. Joustavat titaanilevyt takaavat parhaan mahdollisen lämmönjohtavuuden ja ehkäisevät hiusvaurioita. Suoristimen kuumenemisaika on vain 10 sekuntia ja siinä on digitaalinen lämpötilan säätö.
Näytä kaikki edut

Joustavat titaanilevyt nopeaan käyttöön

  • Tarkka lämpötilan säätö

  • Hoitava ionitoiminto

  • Lämpenemisaika vain 10 sekuntia

  • 10 sekunnin kuumenemisaika

Titaanipinnoitetut levyt tekevät suoristamisesta nopeaa ja sujuvaa

Titaanipinnoitetut levyt tekevät suoristamisesta nopeaa ja sujuvaa

Ammattitasoiset titaanipinnoitetut levyt johtavat lämpöä parhaiten. Erinomainen levymateriaali on kestävää ja se siirtää lämpöä nopeasti, joten suoristaminen on nopeaa ja sujuvaa.

Joustavat levyt ehkäisevät hiusvaurioita

Joustavat levyt ehkäisevät hiusvaurioita

Joustavat levyt liikkuvat, jos painat hiuksia liikaa suoristuksen aikana, ja vähentävät näin hiusjuurten vahingoittumista ja hiusten katkeilua.

100 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

100 mm:n levyt nopeaan ja vaivattomaan suoristukseen

Pitkien 100 mm:n levyjen ansiosta hiuskontakti on parempi ja hiukset suoristuvat helpommin ja nopeammin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

149

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

29/09/2022

España

España

La mejor plancha

Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.

Edut

La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido

Haitat

Ninguna

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo

12/04/2022

Deutschland

Deutschland

Philipsin työntekijä

Vahvistettu ostaja

Perfekter Beruf

[Employee of philipsglobal] sanft rutschig auf den Haaren. selbst bei niedrigen Temperaturen kann eine gute Wirkung erzielt werden

Edut

Preis und Qualität

Haitat

Farbe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

18/02/2022

Deutschland

Deutschland

Super Artikel für optimale Glättung

Super Artikel für optimale Glättung. Läuft bis heute ohne Probleme, easy Handhabung.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Prestige Pro HPS930/00 Haarglätter

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.