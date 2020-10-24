2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
HX9182/10
Tuotanto lopetettu
Mitä Sonicare-hammasharjan akun tilan merkkivalot tarkoittavat?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Miten Sonicare-hammasharjan painetunnistin toimii?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
Mitkä ovat Sonicare-hammasharjani harjaustilat?
Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen
Miten yhdistän hammasharjani Sonicare-sovellukseen?