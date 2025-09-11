2 vuoden takuu
Tuki
HX9192/01
Miksi Sonicare-sovelluksen ohjattu harjaustoiminto ei toimi?
Mitä Sonicare-hammasharjan akun tilan merkkivalot tarkoittavat?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Voinko käyttää Sonicare-hammasharjaa ilman sovellusta?
Miksi Philips Sonicare -sovellus tarvitsee käyttöoikeuksia
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
Mitkä ovat Sonicare-hammasharjani harjaustilat?
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen
Miten yhdistän hammasharjani Sonicare-sovellukseen?
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