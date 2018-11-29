Ilmoittaa, jos harjaat liian voimakkaasti

Et ehkä itse huomaa, jos harjaat liian voimakkaasti, mutta FlexCare Platinum Connected pitää sinut ajan tasalla. Jos käytät liikaa voimaa, hammasharjan intuitiivinen paineanturi värisyttää kahvaa hellävaraisesti, jotta tiedät harjata pehmeämmin. Tutkimusten mukaan seitsemän kymmenestä harjaajasta vähensi onnistuneesti harjausvoimaa paineanturin ansiosta.