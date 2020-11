Huipputuloksia älykkäällä hammasharjalla.

Sonicare FlexCare Platinum Connected on älykäs sähköhammasharja sisäänrakennetun tunnistimen kanssa. Sähköhammasharjan nopeat harjausliikkeet puhdistavat hampaat ja saa aikaan raikkaan tunteen suussa, ihan kuin olisit juuri matkalla kotiin suuhygienistiltä. Tuote on sovelluksella tuettu, joka tarkkailee hampaiden harjaus tapojasi ja antaa palautetta ja neuvoja. FlexCare Platinum on uuden sukupolven sähköhammasharja. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin