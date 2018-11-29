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Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedSähköhammasharja ja sovellus

HX9192/01

4.4

| (77) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

Huipputuloksia älykkäällä hammasharjalla.

Sonicare FlexCare Platinum Connected on älykäs sähköhammasharja sisäänrakennetun tunnistimen kanssa. Sähköhammasharjan nopeat harjausliikkeet puhdistavat hampaat ja saa aikaan raikkaan tunteen suussa, ihan kuin olisit juuri matkalla kotiin suuhygienistiltä. Tuote on sovelluksella tuettu, joka tarkkailee hampaiden harjaus tapojasi ja antaa palautetta ja neuvoja. FlexCare Platinum on uuden sukupolven sähköhammasharja.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Hammaslääkäreiden eniten suosittelema Sonic-sähköhammasharjamerkki maailmanlaajuisesti1

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia tavalliseen hammasharjaan verrattuna*

Huipputuloksia älykkäällä hammasharjalla.

  • Vinkkejä ja neuvoja sovelluksessa

  • Sisäänrakennettu tunnistin

  • 3 harjaustilaa ja 3 tehoasetusta

  • 2 harjaspäätä pakkauksessa

Seuraa ja tehostaa harjaamista

Seuraa ja tehostaa harjaamista

FlexCare Platinum Connectedin paikannusanturi näyttää, mistä olet harjannut liian vähän. Jos sinulta jää säännöllisesti joitakin kohtia harjaamatta, paikannusanturi ilmoittaa niistä sinulle.

Ilmoittaa, jos harjaat liian voimakkaasti

Ilmoittaa, jos harjaat liian voimakkaasti

Et ehkä itse huomaa, jos harjaat liian voimakkaasti, mutta FlexCare Platinum Connected pitää sinut ajan tasalla. Jos käytät liikaa voimaa, hammasharjan intuitiivinen paineanturi värisyttää kahvaa hellävaraisesti, jotta tiedät harjata pehmeämmin. Tutkimusten mukaan seitsemän kymmenestä harjaajasta vähensi onnistuneesti harjausvoimaa paineanturin ansiosta.

TouchUp tarjoaa toisen mahdollisuuden puhdistaa väliin jääneet kohdat

TouchUp tarjoaa toisen mahdollisuuden puhdistaa väliin jääneet kohdat

Jos sinulta jää jokin kohta huomaamatta harjauksen aikana, Philips Sonicare -sovellus tarkkailee toimintaasi ja tarjoaa mahdollisuuden paikata tilanne. TouchUp-toiminto antaa opastusta henkilökohtaisten harjaustietojesi perusteella, jotta voit välittömästi käsitellä väliin jääneet kohdat ja saavuttaa täydellisen lopputuloksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

77

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

29/11/2018

Sverige

Sverige

Riktigt bra tandborste!

Tandborsten gör att tänderna blir alldeles lena. Känslan direkt efter ett besök hos tandläkaren. Den har tre funktioner som gör att tandborsten vibrerar på tre olika sätt, White, Clean & Deep clean. Appen som ni kan ladda ner till din telefon som göra att ni kan följa din tandborstning. Vilket var en funktion som jag uppskattade och är ett bra hjälpmedel. Appen har en mängd olika funktioner. Den bästa funktionen är att ni kan följa vart man borstat tänderna och vart de behövs borstas mer. Ett bra resefodral med följer produkten, perfekt till resan.

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Arvioitu tuote: FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

31/10/2018

Sverige

Sverige

Smart tandborste som får munnen ren

Har i samarbete med Buzzador fått prova denna tandborste. Jag har efter ett par veckors användande fått en renare känsla i munnen tack vare denna tandborste. Började med att ladda ner appen Philips Sonicare till mobilen, sen var det lätt att koppla ihop mobilen och tandborsten via bluetooth. I appen kan jag följa hur jag borstar och efter avslutat pass så får jag en rapport om något område behöver bättras på, då är det bara att starta borsten igen och följa anvisningarna. Appen talar även om ifall jag borstar för hårt eller för snabbt. Tandborsten är lättanvänd och har fått mig att bli mer noggrann. Man kan välja mellan 3 olika program: clean, white och deep clean, samt 3 olika hastigheter.

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Arvioitu tuote: FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

29/08/2018

Sverige

Sverige

Utmärkt val

Jag gillar allt med tandborsten. Man kan koppla ihop tandborsten med telefonen via bluetooth så då blir det enkelt att hålla koll på hur ofta man borstar och vilket program man använt. Det finns tre intensitetsnivåer och tre rengöringslägen. Ett av de bästa med tandborsten är att den vibrerar när man ska byta yta. Då borstar man lika på alla delar i munnen och samma längd.

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Arvioitu tuote: FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024. 

  1. Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja