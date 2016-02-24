2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
M2L/00
Erittäin tarkka ääni
M2L-kuulokkeiden äänentoisto on taattua Fidelio-laatua. Lightning-liitännän ja sisäänrakennetun DA-muuntimen ansiosta erittäin tarkka ääni on siirrettävissä suoraan iOS-laitteeseen ilman vääristymiä ja ylikuulumista. Nauti selkeästä äänentoistosta missä tahansa – ja tee se tyylillä.
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyynyt
Kokoontaitettavat
Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen pariliitosta tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella alueella ja toistavat pienimmätkin yksityiskohdat.
Philips Fidelio M2L:ssa on Lightning™-liitin, jonka kautta digitaalinen signaali siirtyy suoraan kuulokkeisiin. Digitaalinen signaali ehkäisee äänen ylikuulumista ja parantaa stereoerotusta.
Philips Fidelio M2L -kuulokkeiden integroitu DA-muunnin (digitaalinen–analoginen) mahdollistaa korkean resoluution musiikin kuuntelemisen helposti missä tahansa, joten sinun ei tarvitse kantaa mukanasi lisävarusteita.
3.7
5:stä
3
Arviot
Garythegrom
24/02/2016
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Quality
Great depth of sound and timing. Highly recommended.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2L Headphones with lightning connector
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2L Headphones with lightning connector
Ethers19
07/05/2015
United Kingdom
Does digital very well
I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2L Headphones with lightning connector
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fidelio M2L Headphones with lightning connector
EcHo
12/11/2015
Sverige
Bra ljud, men inte överallt...
Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.
Arvioitu tuote: Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt
Arvioitu tuote: Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt