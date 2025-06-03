2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
14 työkalua
Philipsin paras leikkausteho
Käyttöaika jopa 120 minuuttia
Voidaan käyttää suihkussa
Monitoimitrimmerin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.
All-in-one-trimmerissä on erilaisia lisäosia, joita voidaan käyttää hiusten leikkaamiseen, parran trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- ja korvakarvojen poistamiseen ja vartalon ihokarvojen trimmaamiseen.
Metallinen leikkuuosa takaa pitkän käyttöiän. Käytä trimmeriä ilman kampaa luodaksesi puhtaita, selkeitä linjoja sekä partaan että hiuksiin tai lyhentääksesi ihokarvoja. Voit myös napsauttaa parralle, hiuksille tai vartalolle tarkoitetun kamman paikalleen, jos haluat muotoiluun eri pituuksia.
Palkinnot
4.4
5:stä
1779
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Kaleva 64
03/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Parran ajaminen on helppo ja veden pitävä
On helppo käyttää ja sopi käteen sekä että on nopea lataus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/75 Series 7000
14/09/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokä
Tuote on erittäin hyvä, nopea toimitus ja helppokäyttöinen
Edut
Hyvää koni
Haitat
Ei ole
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 7000 MG7715/15 13-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo
Zippy 2025
14/05/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Produkten har utmärkta funktioner
Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien