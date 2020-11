Äärimmäisen tarkkaa muotoilua

Philipsin 14-in-1-monitoimitrimmeri helpottaa oman persoonallisen tyylisi luomista. Laite sopii muun muassa erilaisten partatyylien trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- tai korvakarvojen poistamiseen, vartalon ihokarvojen siistimiseen herkimmiltä alueilta sekä omien hiusten leikkaamiseen kotona. Tämän sarjan monitoimitrimmerit on varustettu Philipsin edistyneimmällä leikkaustekniikalla, joka leikkaa nopeasti ja tasaisesti joka kerta. Siinä on myös erityisesti intiimialueen ajamiseen tarkoitettu lisäosa, joka on hellävarainen myös herkimpiä ihoalueita trimmattaessa. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin