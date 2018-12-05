Utilisateur régulier des transports aériens, j'ai choisi le Fidelio pour sa compacité et ses capacités ANR. Très compact et bien fini, il prend relativement peu de place dans ma sacoche. L'ANR est efficace en vol dans les basses fréquences, moins dans les plus hautes, le son des voix environnantes n'est pas filtré. La qualité sonore est conforme à mes attentes, sans basses excessives. En revanche, l'ANR est inutilisable en déplacement pieton, chaque pas faisant retentir un bruit sourd dans le casque. Les coussinets sont confortables, peuvent tenir chaud aux oreilles à la longue. Le casque un peu lourd à tendance à bouger facilement. Autonomie batterie remarquable!