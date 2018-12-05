2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Vain ensiluokkaista ääntä
Fidelio NC1 -kuulokkeilla nautit ensiluokkaisesta melunvaimennuksesta. Kuulet vain autenttisen äänen ilman häiritsevää melua. Taitettavan rakenteen ja hyvän istuvuuden ansiosta ne ovat paras valinta pitkille reissuille ja työmatkoille.
Erittäin tarkka ääni
Korvat peittävät
Muotoutuvat Deluxe-tyynyt
Kompaktit, taittuvat
Toisin kuin useimmat muut melua vaimentavat kuulokkeet, Fidelio NC-1 -kuulokkeet toimivat myös ilman akkua. Voit siis nauttia Fidelio-kuulokkeiden ensiluokkaisesta äänentoistosta missä tahansa. Jos akun varaus loppuu, voit jatkaa kuuntelua, kun sammutat aktiivisen melunvaimennuksen.
Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen yhdistämistä tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella alueella ja toistavat pienimmätkin yksityiskohdat.
Kohina on ääntä, jonka kuulet kuulokkeista käyttäessäsi ANC-toimintoa ilman musiikkia. Fidelio-kuulokkeiden melunvaimennustekniikka vähentää merkittävästi kohinaa, joten voit nauttia musiikista ilman häiritseviä ylimääräisiä ääniä.
3.8
5:stä
13
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
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Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones
RodB
30/01/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Superb headphones
Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones
Macchy
17/11/2015
United Kingdom
Search is over
Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones