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Tuotanto lopetettu

Melua vaimentavat kuulokkeet

NC1/00

3.8

| (13) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

Vain ensiluokkaista ääntä

Fidelio NC1 -kuulokkeilla nautit ensiluokkaisesta melunvaimennuksesta. Kuulet vain autenttisen äänen ilman häiritsevää melua. Taitettavan rakenteen ja hyvän istuvuuden ansiosta ne ovat paras valinta pitkille reissuille ja työmatkoille.

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Vain ensiluokkaista ääntä

  • Erittäin tarkka ääni

  • Korvat peittävät

  • Muotoutuvat Deluxe-tyynyt

  • Kompaktit, taittuvat

Älykkäillä virranhallintaratkaisuilla voit nauttia musiikista kaikkialla

Toisin kuin useimmat muut melua vaimentavat kuulokkeet, Fidelio NC-1 -kuulokkeet toimivat myös ilman akkua. Voit siis nauttia Fidelio-kuulokkeiden ensiluokkaisesta äänentoistosta missä tahansa. Jos akun varaus loppuu, voit jatkaa kuuntelua, kun sammutat aktiivisen melunvaimennuksen.

Optimoidut 40 mm:n neodyymielementit autenttiseen äänentoistoon

Optimoidut 40 mm:n neodyymielementit autenttiseen äänentoistoon

Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen yhdistämistä tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella alueella ja toistavat pienimmätkin yksityiskohdat.

Kohinatonta äänentoistoa ilman keskeytyksiä

Kohina on ääntä, jonka kuulet kuulokkeista käyttäessäsi ANC-toimintoa ilman musiikkia. Fidelio-kuulokkeiden melunvaimennustekniikka vähentää merkittävästi kohinaa, joten voit nauttia musiikista ilman häiritseviä ylimääräisiä ääniä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

13

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

05/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing overall quality!

Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones

30/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Superb headphones

Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones

17/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

Search is over

Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: NC1 Noise-Cancelling Headphones

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