Ergonomiset ja mukautuvat Deluxe-korvatyynyt

Fidelio NC-1 -kuulokkeiden valmistusmateriaalit on valikoitu tarkasti, jotta niiden äänentoisto on aina paras mahdollinen ja käyttömukavuus taattu myös pitkiä aikoja kuunneltaessa. Korvatyynyt mukautuvat täydellisesti korvasi muotoon ja parantavat kuulokkeiden melunvaimennusta. Ulompi tyyny on valmistettu kankaasta ja pehmeästä keinonahasta, joten ne vähentävät paineen ja lämmön tunnetta korvan pinnalla. Näiden ominaisuuksien ansiosta NC-1-kuulokkeet ovat erittäin mukavat käyttää ja täydellinen valinta pitkille matkoille.