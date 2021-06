Autenttinen äänentoisto kaikkialla mukanasi

Philipsin langattomassa Fidelio-kaiuttimessa on tehoa. Kannettavassa kaiuttimessa on upea, selkeä ja dynaaminen ääni ja se on täydellinen kumppani kotiin tai matkalle. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetoothin kautta. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin