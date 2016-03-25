2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ohuet korvan peittävät korvatyynyt ammattilaiskäyttöön
A5-PRO-kuulokkeiden vaihdettavat 80 mm:n korvatyynyt soveltuvat erinomaisesti musiikin kuunteluun matkalla.
Pehmeissä korvatyynyissä on rajoitettu äänieristys, joten kuulet myös ympäristösi äänet.
Tyynyissä on bajonettikiinnitys: ne kierretään ja napsautetaan paikoilleen samalla tavalla kuin kameran objektiivi. Pehmeät, korvan peittävät tyynyt tuntuvat mukavilta pitkässäkin käytössä.
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
hirsch12
25/03/2016
Deutschland
top kauf
Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Faxi
28/02/2015
Italia
Test PCU80
Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Archer62
29/06/2016
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.
Arvioitu tuote: PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Arvioitu tuote: PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer