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Tuotanto lopetettu

Ammatti-DJ:n kuulokkeet ja korvatyynyt

PCU80/00

4.3

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Ohuet korvan peittävät korvatyynyt ammattilaiskäyttöön

A5-PRO-kuulokkeiden vaihdettavat 80 mm:n korvatyynyt soveltuvat erinomaisesti musiikin kuunteluun matkalla.

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Rauhalliseen ympäristöön

Ohuet korvan peittävät korvatyynyt ammattilaiskäyttöön

Rajoitettu äänieristys sopii ihanteellisesti vähemmän meluisiin ympäristöihin

Pehmeissä korvatyynyissä on rajoitettu äänieristys, joten kuulet myös ympäristösi äänet.

Vaihda korvatyynyt kiertämällä ja napsauttamalla

Tyynyissä on bajonettikiinnitys: ne kierretään ja napsautetaan paikoilleen samalla tavalla kuin kameran objektiivi. Pehmeät, korvan peittävät tyynyt tuntuvat mukavilta pitkässäkin käytössä.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
2
1

25/03/2016

Deutschland

Deutschland

top kauf

Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

28/02/2015

Italia

Italia

Test PCU80

Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

29/06/2016

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.

Arvioitu tuote: PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Arvioitu tuote: PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

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