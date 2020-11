Täydellinen parta, vähemmän sotkua

Oletko kyllästynyt pesualtaan sotkuun parran trimmauksen jälkeen? Tässä partatrimmerissä on sisäänrakennettu toiminto, joka imee leikatut partakarvat säiliöön heti ajon aikana. Trimmerissä on 18 pituusasetusta välillä 1–18 mm. Tehokas partatrimmeri antaa ensiluokkaisen lopputuloksen ja vähentää sotkua. Philipsin partatrimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin