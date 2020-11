Suojaa ihoärsytykseltä parranajon jälkeen

Onko ihosi ärtynyt ja punoittava ajon jälkeen? Partahöylän vaihtaminen sähköparranajokoneeseen on askel oikeaan suuntaan, mutta jos haluat ongelmasta eroon kerralla, kannattaa valita parranajokone Philips Shaving Series 7000 ‑sarjasta. Ne ovat herkän ihon ykkösiä. Suojaavat renkaat terien ympärillä vähentävät tehokkaasti ihoon kohdistuvaa kitkaa. Renkaat on valmistettu patentoidusta mikrohelmiä sisältävästä materiaalista, ja dermatologisesti testatun tekniikan on kliinisesti todistettu vähentävän ihoärsytystä parranajon yhteydessä. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin