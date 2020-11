50 minuuttia johdotonta ajoa

Energiaa säästävässä ja tehokkaassa litiumioniakkujärjestelmässä on kaksi kätevää vaihtoehtoa: 50 minuuttia käyttöaikaa yhden tunnin latauksella tai yksi kokonainen ajokerta pikalatauksella. Kaikki Shaver Series 7000 -parranajokoneet on suunniteltu vain johdottomaan käyttöön, jotta käyttö on turvallista kosteissa tiloissa.