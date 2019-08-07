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  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
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  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen
  • Pehmeä ja hellävarainen

Tuotanto lopetettu

Shaver series 7000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S7520/41

4.1
| (2712) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Pehmeä ja hellävarainen
Philips 7000 -sarjan parranajokoneella voit ajaa partasi ilman ihoärsytystä. SkinGlide-renkaiden ja kitkaa vähentävän pinnoitteen ansiosta parranajokone liukuu iholla pehmeästi ärsyttämättä sitä. Terät leikkaavat tarkasti – jopa kolmen päivän sängen – mutta eivät vahingoita ihoasi.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Philipsin paras herkän ihon parranajokone*

Pehmeä ja hellävarainen

  • SkinGlide-renkaat

  • GentlePrecisionPRO-terät

  • SmartClick-muotoiluosa

SkinGlide-renkaat ja kitkaa vähentävä pinnoite

SkinGlide-renkaat ja kitkaa vähentävä pinnoite

Nauti mukavasta parranajosta kitkaa vähentävien SkinGlide-renkaiden ansiosta. Tuhannet mikroskooppisen pienet lasimaiset pallot vähentävät kitkaa parranajokoneen ja ihon välillä. Parranajokone liukuu pehmeästi iholla eikä ärsytä ihoa.

Terät leikkaavat tarkasti – jopa kolmen päivän sängen – mutta eivät vahingoita ihoasi

Terät leikkaavat tarkasti – jopa kolmen päivän sängen – mutta eivät vahingoita ihoasi

Edistykselliset terät leikkaavat partakarvat tarkasti, mutta eivät vahingoita ihoa. V-muotoiset terät eivät kosketa ihoa, ja voit ajaa mukavasti vaikkapa kolmen päivän sängen.

Joustavat 5-suuntaiset ajopäät myötäilevät kasvojen muotoa

Joustavat 5-suuntaiset ajopäät myötäilevät kasvojen muotoa

Viiteen suuntaan joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan muotoja. Parranajo sujuu erittäin tarkasti ja turvallisesti ihoa ärsyttämättä.

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Arviot

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4.1

5:stä

2712

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

07/08/2019

Suomi

Suomi

Leikkaa hyvin ja nopeasti parran. Ei ärsytä leukaa.

Olisi pitänyt ostaa paljon aikaisemmin tämä tuote.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7710/26 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7710/26 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

27/08/2018

Suomi

Suomi

hyvää

hyvää parranajokone, helppo käyttää ja puhdistaa. Ihoni jää pehmeäksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7310/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7310/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

23/08/2018

Suomi

Suomi

Hyvä ja helppohoitoinen kone

Herkkäihoisena todella tyytyväinen tuotteeseen. Vanhalla koneella pääsääntöisesti kasvoihin tuli pieniä punaisia näppylöitä, vaikka koneen yritti pitää puhtaana jne... Tämä uusi kone ja puhdistusasema on hyvä yhdistelmä, ei näppyjä ja mikäs sen helpompaa, kuin laittaa kone latautumaan ja puhdistus hoituu samalla. Konetta käytän päivittäin eikä ole miinuksia vielä tullut vastaan.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7710/26 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7710/26 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Philipsin paras herkän ihon parranajokone – verrattuna muihin Philipsin parranajokoneisiin