Muotoiltu sopivaksi

Rintakumeja on saatavana kahta eri kokoa. Pieni rintakumi sopii nännille, jonka halkaisija on vähintään 12 mm, ja keskikokoinen nännille, jonka halkaisija on enintään 21 mm. Sopivan koon löydät sovittamalla rengasta. Kierrä rintakumia myötäpäivään ja ohjaa nänni aukosta. Levitä sitten kantaosaa nänninpihan ympärillä. Koko on sopiva, jos nännin ympärille jää 2 mm:n rako. Vinkki: koko perustuu nänniin, eikä nänninpihaan. Jos et ole varma, pyydä apua terveydenhuollon ammattilaiselta.