Käyttäjäystävälliset silikonitutit

Philips Avent -silikonitutti on mauton ja hajuton, joten vauvasi on helpompi tottua siihen. Silikoni on sileää, pehmeää, läpinäkyvää ja helppo puhdistaa, eikä se tule tahmaiseksi. Tutti on vahva ja pitkäkestoinen, eikä se menetä muotoaan tai väriään ajan myötä.