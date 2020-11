Helppo siirtymä pullosta mukiin

Philips Avent SCF750/00 on nokkamuki, joka ei sisällä BPA:ta, ei läiky missään käyttötilanteessa ja josta on helppo juoda. Nokat, joissa on venttiili, sopivat myös tuttipulloihin ja tekevät niistäkin läikkymättömiä. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin