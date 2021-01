Pehmeä puremisen kestävä nokka kehittyville hampaille

Lapset tarvitsevat mukavaan ja helppoon juomiseen nokan, joka on hellävarainen ikenille ja kestää kehittyviä hampaita. My Grippy -nokkamukissa nämä yhdistyvät, koska siinä on puremisen kestävä, pehmeä nokka.