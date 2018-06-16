TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Yksi tuotekuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Yksi tuotekuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta

Tuotanto lopetettu

Johdolliset TV-kuulokkeet sisäkäyttöön

SHP1800/00

3.9

| (18) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta

Huippukevyt + 6 m:n TV-kaapeli

Kevyt kuuloke pitkäaikaiseen käyttöön, ja 6 m:n jatkokaapeli tuo enemmän liikkumisen vapautta. Lisäksi Bass Beat -ilma-aukot tuottavat upean täyteläisen äänen.

Näytä kaikki edut

TV-kuulokkeet

Huippukevyt + 6 m:n TV-kaapeli

  • Korvat peittävät

  • Hopea

Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua

Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua ja bassontoistoa.

Kevyt kuulokesanka parantaa käyttömukavuutta ja lisää kestävyyttä

Kuulokesangan kevyt materiaali

Mukavat käyttää pitkäänkin kestävässä kuuntelussa

Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

18

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

1

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

30/12/2017

France

France

UN SON EXTRAORDINAIRE

On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

30/11/2016

España

España

Auriculares SHP 1800/00

¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.