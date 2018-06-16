2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Huippukevyt + 6 m:n TV-kaapeli
Kevyt kuuloke pitkäaikaiseen käyttöön, ja 6 m:n jatkokaapeli tuo enemmän liikkumisen vapautta. Lisäksi Bass Beat -ilma-aukot tuottavat upean täyteläisen äänen.
Korvat peittävät
Hopea
Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua ja bassontoistoa.
Kuulokesangan kevyt materiaali
Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.
3.9
5:stä
18
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Naitie
30/12/2017
France
UN SON EXTRAORDINAIRE
On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
LEGORBURO
30/11/2016
España
Auriculares SHP 1800/00
¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable