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Tuotanto lopetettu

Johdolliset kuulokkeet

SHP2000/10

4.3

| (23) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta

Huippumukavat ja täysin säädettävät

Täysikokoiset, kevyet kuulokkeet, joissa täysin säädettävä kuulokesanka ja korvakuvut - täydellinen istuvuus ja kuuntelumukavuus

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Musiikin, tietokoneen ja TV:n kuunteluun

Huippumukavat ja täysin säädettävät

  • 40 mm:n elementit / avoin takaosa

  • Korvat peittävät

Täysikokoiset korvatyynyt häivyttävät ympäristön äänet

Ylellisten korvatyynyjen ansiosta voit kuunnella mukavasti pitkiäkin aikoja

2 metrin johdon ansiosta soittimen voi laittaa vaikka laukkuun

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti, ja käyttäjällä on hyvin liikkumavaraa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

23

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

1

18/03/2011

Danmark

Danmark

Awsome

Af alle de høre telefoner jeg har købt er den her helt klart den bedste, Bassen er utrolig god. Man skal passe på, når man tager dem af, en af siderne som holder høretelefonerne er knækket af på min, men det kan laves med noget tape :) men ellers er de her høretelefoner super gode!

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Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones

17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones

08/03/2022

France

France

le casque que je possede depuis pas mal d'années

pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre

Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones

Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones

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