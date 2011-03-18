2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Huippumukavat ja täysin säädettävät
Täysikokoiset, kevyet kuulokkeet, joissa täysin säädettävä kuulokesanka ja korvakuvut - täydellinen istuvuus ja kuuntelumukavuus
40 mm:n elementit / avoin takaosa
Korvat peittävät
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti, ja käyttäjällä on hyvin liikkumavaraa.
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4.3
5:stä
23
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
DKDubstep
18/03/2011
Danmark
Awsome
Af alle de høre telefoner jeg har købt er den her helt klart den bedste, Bassen er utrolig god. Man skal passe på, når man tager dem af, en af siderne som holder høretelefonerne er knækket af på min, men det kan laves med noget tape :) men ellers er de her høretelefoner super gode!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones
SoundMaster
17/05/2017
United Kingdom
Perfect
My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones
apomer
08/03/2022
France
le casque que je possede depuis pas mal d'années
pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre
Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones
Arvioitu tuote: SHP2000 Stereo Headphones