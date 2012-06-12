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Tuotanto lopetettu

Stereokuulokkeet

SHP2700/00

4.4

| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tehokas äänentoisto

Täysikokoiset kuulokkeet, joiden kestävät kaiutinelementit takaavat huippuluokan äänenlaadun

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Musiikin, tietokoneen, MP3:n ja CD:n kuunteluun

Tehokas äänentoisto

  • Keskialueen selkeys

Ylivertainen käyttömukavuus pitkäaikaisessa käytössä

Samettiset korvatyynyt ja ergonomisesti muotoillut korvakuvut parantavat käyttömukavuutta, kun kuulokkeita käytetään pitkään.

Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen

Näiden Philips-kuulokkeiden suuret korvatyynyt parantavat äänenlaatua peittämällä koko korvan, ja niihin myös mahtuu suuri ja tehokas ohjain.

Seuraa ympäristöä toisella korvalla ja musiikkia toisella

Korvakupu, jota voi pitää kummalla puolella tahansa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2700 Stereo Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2700 Stereo Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Edut

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Haitat

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2700 Stereokopfhörer

Käyttöpäivä 2020-12-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP2700 Stereokopfhörer

Käyttöpäivä 2020-12-23

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