2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tehokas äänentoisto
Täysikokoiset kuulokkeet, joiden kestävät kaiutinelementit takaavat huippuluokan äänenlaadun
Keskialueen selkeys
Samettiset korvatyynyt ja ergonomisesti muotoillut korvakuvut parantavat käyttömukavuutta, kun kuulokkeita käytetään pitkään.
Näiden Philips-kuulokkeiden suuret korvatyynyt parantavat äänenlaatua peittämällä koko korvan, ja niihin myös mahtuu suuri ja tehokas ohjain.
Korvakupu, jota voi pitää kummalla puolella tahansa.
4.4
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2700 Stereo Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2700 Stereo Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2700 Stereo Headphones
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Edut
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Haitat
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2700 Stereokopfhörer
Käyttöpäivä 2020-12-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP2700 Stereokopfhörer
Käyttöpäivä 2020-12-23