2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Dynaaminen basso, miellyttävä korvilla
Kevyen rakenteen, tehokkaiden 40 mm:n neodyymikaiuttimien, itsestään säätyvien korvakupujen ja hengittävien, rei'itettyjen tyynyjen ansiosta SHP3000-kuulokkeet sopivat ihanteellisesti sisäkäyttöön.
Korvat peittävät
Musta
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP3000 HiFi Stereo Headphones