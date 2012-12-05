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Tuotanto lopetettu

HiFi-stereokuulokkeet

SHP3000/00

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Dynaaminen basso, miellyttävä korvilla

Kevyen rakenteen, tehokkaiden 40 mm:n neodyymikaiuttimien, itsestään säätyvien korvakupujen ja hengittävien, rei'itettyjen tyynyjen ansiosta SHP3000-kuulokkeet sopivat ihanteellisesti sisäkäyttöön.

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Dynaaminen basso, miellyttävä korvilla

  • Korvat peittävät

  • Musta

Yksityiskohtainen ja tasapainoinen ääni akustisesti viritetyillä 40 mm:n kaiuttimilla

Yksityiskohtainen ja tasapainoinen ääni akustisesti viritetyillä 40 mm:n kaiuttimilla

Yksipuolinen johto vähentää sotkeutumista

Erittäin hengittävät rei'itetyt tyynyt haihduttavat lämpöä

Erittäin hengittävät rei'itetyt tyynyt haihduttavat lämpöä

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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