2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiin ja matkoille
Kevyissä stereokuulokkeissa on tehokas äänentoisto. Voit nauttia loistavasta äänestä ja käyttömukavuudesta sekä sisällä että ulkoilmassa
Sisä- ja ulkokäyttöön
Näiden Philips-kuulokkeiden muotoillut ja huippumateriaalista valmistetut korvatyynyt sopivat täydellisesti korvaan. Ne vähentävät äänivuotoa ja parantavat bassoäänen toistoa. Korvatyynyt on muotoiltu siten, että ne sopivat täydellisesti korvan ympärille.
Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.
Johto on kätevästi yhdistetty vain yhdeltä puolelta, joten johto ei sotkeudu ja kelaaminen säilytystä varten on helppoa.
4.8
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones
gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones
20/12/2011
Nederland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones