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Tuotanto lopetettu

Stereokuulokkeet

SHP5401/00

4.8

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kotiin ja matkoille

Kevyissä stereokuulokkeissa on tehokas äänentoisto. Voit nauttia loistavasta äänestä ja käyttömukavuudesta sekä sisällä että ulkoilmassa

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Kotiin ja matkoille

  • Sisä- ja ulkokäyttöön

Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta

Näiden Philips-kuulokkeiden muotoillut ja huippumateriaalista valmistetut korvatyynyt sopivat täydellisesti korvaan. Ne vähentävät äänivuotoa ja parantavat bassoäänen toistoa. Korvatyynyt on muotoiltu siten, että ne sopivat täydellisesti korvan ympärille.

Kevyt muotoilu lisää käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä.

Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.

Toispuolinen johto vähentää johtojen sotkeutumista

Johto on kätevästi yhdistetty vain yhdeltä puolelta, joten johto ei sotkeudu ja kelaaminen säilytystä varten on helppoa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones

05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones

20/12/2011

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP5401 Stereo Headphones

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