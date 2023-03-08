2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAT8505BK/00
13 mm:n elementit / suljettu takaosa
Bluetooth®
Musta
Näiden langattomien kuulokkeiden avulla voit uppoutua musiikkiin ilman häiriötekijöitä. Yksi ulkoinen ja yksi sisäinen mikrofoni suodattavat ulkoiset äänet pois, ja taustaäänitilassa kuulet halutessasi myös ympäristön äänet.
Täydellisesti viritetyt 13 mm:n elementit tuottavat voimakkaan basson ja selkeän äänen. Musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeen pois korvasta, ja jatkuu, kun laitat kuulokkeen takaisin.
Latauskotelon voi ladata langattomasti tai USB-C-kaapelilla. Täyteen ladatulla kotelolla saat 18 tuntia lisää toistoaikaa. Kuulokkeiden toistoaika on 6 tuntia yhdellä latauksella (5 tuntia ANC-tilassa). 15 minuutin latauksella saat tunnin lisää toistoaikaa.
Palkinnot
2.4
5:stä
11
Arviot
Jml3_uk
08/03/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great, comfortable and just work
Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend
Edut
Connects no issues with other devices, decent battery life
Haitat
None yet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Barrista Numero Uno
02/02/2022
Nederland
Vahvistettu ostaja
PUIK GELUID
Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.
Edut
Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij
Haitat
buitenzijde iets te glad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Boortjefocus
22/11/2021
Nederland
Wat een heerlijk geluid!
Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.
Edut
Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid
Haitat
Touchcontrol is even zoeken
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon