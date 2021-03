Tyylikäs geometrinen muotoilu, mukava istuvuus

Korvanappien pyöreä kotelo on laadukas, ja se on suunniteltu heijastamaan hieman valoa. Lopputulos on tyylikäs ja hillitty. Ovaalinmuotoinen ääniputki asettuu miellyttävästi ja napakasti korvaan ja maksimoi passiivisen kohinanvaimennuksen.