Philipsin asiakastuki

Miten yhdistän hammasharjani Sonicare-sovellukseen?

Jos haluat yhdistää Bluetooth Philips Sonicare -hammasharjan Sonicare-sovellukseen, varmista, että hammasharja ja puhelin on pariliitetty Bluetooth-yhteydellä. Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, sinun on pariliitettävä hammasharjasi. Noudata sovelluksen ohjeita.



Kun hammasharja on pariliitetty sovellukseen, se muodostaa yhteyden ja synkronoituu, kun se käynnistetään. Pidä puhelimesi lähellä, Bluetooth käytössä ja sovellus avattuna.

