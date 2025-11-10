Miten yhdistän hammasharjani Sonicare-sovellukseen?
Julkaistu 8. tammikuuta 2025
Jos haluat yhdistää Bluetooth Philips Sonicare -hammasharjan Sonicare-sovellukseen, varmista, että hammasharja ja puhelin on pariliitetty Bluetooth-yhteydellä. Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, sinun on pariliitettävä hammasharjasi. Noudata sovelluksen ohjeita.
Kun hammasharja on pariliitetty sovellukseen, se muodostaa yhteyden ja synkronoituu, kun se käynnistetään. Pidä puhelimesi lähellä, Bluetooth käytössä ja sovellus avattuna.
Yllä olevat tiedot koskevat myös Sonicare for Kids -sovellusta. Katso lisätietoja alla olevasta videosta.
Play Pause
Etsitkö jotain muuta?
Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin