5 vinkkiä oikeaoppiseen parranhoitoon



1. Muista, että partasi muuttuu jatkuvasti

Parta ja viikset kasvavat jatkuvasti, joten täydellisesti trimmatut partakarvatkin voivat olla vain parin päivän päästä villejä ja kurittomia. Yleissääntö partaa hoidettaessa on, että mitä lyhyemmät partakarvat ovat, sitä useammin parta on leikattava. Jos sinulla on lyhyeksi leikattu partatyyli, varaa joka toinen päivä aikaa pitääksesi se huoliteltuna. Jos sinulla on täysparta, parran leikkaus kerran tai kahdesti viikossa saattaa riittää.