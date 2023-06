Miksi parta harmaantuu?



Hius- ja partakarvojen rakenne on yleensä hieman erilainen. Parran hiukset ovat tavallisesti karkeampia, koska kasvoissa on vähemmän talirauhasia kuin päässä. Molempien harmaantumiselle yhteistä on kuitenkin se, että hiuksilla ja karvoilla on harmaantumisen myötä erilaiset tarpeet kuin ennen. Kun partaan ilmestyy harmaita karvoja, tiedät, että karvojen rakenne muuttuu. Melaniinipigmentin tuotanto vähenee iän myötä, mikä tarkoittaa, että sitä puuttuu uusista hiuksista ja karvoista. Karvatuppeen alkaa varastoitua ilmakuplia. Teoriassa hiukset ovat harmaantuessaan läpinäkyviä, mutta ne näyttävät valkoisilta tai harmailta riippuen siitä, onko siellä täällä vielä pigmentoituneita karvoja.