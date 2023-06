Kaistaleparta: kapea parta ilman viiksiä

Hip hop -artistien 90-luvulla suosima kaistaleparta on suhteellisen moderni partatyyli. Se on hieman hienostuneempi kuin verhomainen parta, ja se vaatii enemmän hoitoa lyhyen pituutensa ja leveytensä vuoksi. Tämä viiksetön parta vaatii huoltoa, sillä sinun on ajettava parta päivittäin varmistaaksesi, että parta on aina hyvin muotoiltu. 1. Leikkaa partasi 3–5 mm:n pituiseksi.

2. Muotoile sitten tarkkuustrimmerin avulla 2,5 cm leveä kaistale leukalinjaa pitkin, kasvojen toiselta puolelta pulisonkien yläosasta toiselle puolelle.

3. Ajele lopuksi posket ja kaula sileiksi parran ympäriltä.