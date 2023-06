Parran kasvatus on nykyään ehkä suositumpaa kuin koskaan. Parrakkaan lookin ystäville on runsaasti hoitotuotteita, blogeja ja Instagram-tilejä. Niille, joilla on tasainen, hyvin kasvava parta, tämä on mahtava asia. On kuitenkin myös monia miehiä, jotka turhautuvat omaan harvaan ja hajanaiseen partaansa. Jos epätasainen parran kasvu ja laikukas parta, ”patchy beard”, vaikuttavat myös sinuun, tutustu tähän artikkeliimme. Kerromme, mistä tämä ongelma voi johtua, mitä voit asialle tehdä ja minkälaisiin partatyyleihin voit turvautua epätasaisesta parrankasvusta huolimatta.