Uusi partatyyli: häivytetty parta

Tämä uusi partatrendi on mitä monipuolisin, koska voit itse päättää, kuinka voimakkaasti haluat partaasi häivyttää. Look riippuu myös hiustyylistäsi, sillä tässä trendissä siirtymä hiuksista partaan on saumaton. Voit siirtyä sujuvasti pulisongeista pidempäänkin partaan tai täyspartaan leukalinjan alla. Mitä pidemmälle tyylin viet, sitä dramaattisemman vaikutelman partasi voi antaa. Häivytetty parta on täydellinen itseilmaisun väline ja auttaa kantajaansa erottumaan edukseen muiden parrakkaiden joukosta. Jotta siirtymä hiuksista partaan pysyisi siistinä, sinun on trimmattava parta joka päivä ja useilla eri pituuksilla siirtymien siistimiseksi. OneBlade Pron kaltaisella parranajokoneella voit trimmata lukemattomilla eri pituuksilla, joten se sopii täydellisesti tähän tehtävään. Sen kaksipuoliset terät toimivat erittäin tarkasti siirtymäkohdissa.