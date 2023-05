Sänkiparran pesu ja kosteutus

Kun partasi on muotoiltu täydellisesti, on aika huolehtia siitä. Sänkiparran hoitaminen auttaa pehmentämään partaa ja edesauttaa samalla parran tasaista kasvua. Säännölliset leikkaukset pitävät partasi mallissaan ja tyylissään, mutta partakarvat voivat rasvoittua hieman. Koska ihosi tuottaa liikaa talia, karvatuppesi saattavat ilman hoitoa tukkeutua ja ärsyttää ihoa.

Ajoitpa partasi sitten märkänä tai kuivana, sänki on suositeltavaa pestä päivittäin – mieluiten erityisellä partashampoolla, mutta tavallinen shampookin riittää. Parran pesu osana hygieniarutiinejasi on todella tärkeää ihon ärsyyntymisen, esimerkiksi näppylöiden ja ihottuman, estämiseksi, koska se poistaa lian ja rasvan iholtasi. Seuraavaksi partasi tarvitsee hyvän kosteutuksen: kosteusvoide, kuten balsami tai muu voide, on loistava valinta.