Viiksien trimmaus – viisi helppoa vaihetta:

1. Viiksien kasvatus Voi olla houkuttelevaa aloittaa viiksien muotoilu heti, kun ensimmäiset viiksikarvat pilkistävät esiin. Sinun on kuitenkin odotettava kärsivällisesti, että viikset ovat kasvaneet tarpeeksi pitkiksi. Olisi turhaa aloittaa viiksien siistiminen ja muotoilu, jos ne kasvavat laikukkaasti. Eri viiksityylien kokeilu on mahdotonta, ennen kuin viiksien pituus on vähintään muutama sentti.Tyypillisesti viiksien oikean pituuden saavuttaminen kestää noin kahdesta kolmeen viikkoon. Vältä sinä aikana viiksien trimmausta. 2. Viiksimallin valinta Kun viiksesi ovat kasvaneet riittävästi, on aika valita viiksimalli, joka sopii kasvojesi muotoon ja ainutlaatuiseen tyyliisi. Jos sinulla on vaikeuksia päättää, mistä viiksimallista valita, luonnollinen viiksimalli on turvallisin vaihtoehto. Kun valitset eri viiksityylien välillä, muista seuraavat asiat:Karvan kasvutiheys määrittää pituuden, sillä jos kasvojen karvoitus on harvaa, pitkät viikset näyttävät paremmalta, koska niillä voidaan kätkeä paljaita aukkoja.

Mieti kasvojesi mittasuhteita: viiksien koon ja muodon tulisi vastata huuliesi mittasuhteita. Paksut viikset saavat ohuet huulet näyttämään vielä ohuemmilta mutta suuret huulet näyttämään pienemmiltä.