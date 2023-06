Parran ajaminen kuivana – plussat ja miinukset herkälle iholle

Jos partavaahdot ja muut tuotteet saavat ihosi ärtymään, voi kuiva-ajo olla sinulle parempi vaihtoehto. Parran ajaminen kuivana ei sisällä vaahtoja, voiteita, geelejä tai vettä – tarvitset vain parranajokoneen. On kuitenkin tärkeää, että käytät sähköistä parranajokonetta, joka on suunniteltu kuiva-ajoa silmällä pitäen. Huono puoli parranajossa ilman vaahtoa tai vettä on, että et saa aivan niin sileää lopputulosta kuin märkäajossa. Ihoärsytystä syntyy näin kuitenkin vähemmän, koska terä ei kosketa suoraan ihoasi, kuten parranajossa partahöylällä veden kera. Toinen kuiva-ajon haittapuoli on, että sinun on ajettava parta säännöllisemmin – mutta toisaalta parranajoprosessi on nopeampi. Ja koska parta ei todennäköisesti kasvaessaan pistele tai tunnu epämukavalta, se saattaa olla ylimääräisten parranajopäivien arvoista – erityisesti niille, joilla on herkkä iho.