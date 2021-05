Sileäksi ajellussa tyylissä on haasteensa etenkin miehillä, joiden herkkä iho on altis punoitukselle, ihoärsytykselle tai sisäänpäin kasvaneille ihokarvoille. Sileäksi ajeleminen Series 7000 -parranajokoneella ei kuitenkaan ärsytä ihoa, kun sen tekee oikein.



Mitä sileäksi ajeltu tarkoittaa?

Aloitetaan tavoitteesta, joka ei ole parta tai sänki. Sileäksi ajeltu tyyli tuo parhaat piirteesi esiin. Oletko valmis? Näin sileäksi ajeleminen onnistuu viidessä minuutissa.

Märkä- vai kuiva-ajo?

Kuiva-ajo parranajokoneella on iholle hellävaraisempi, eikä aiheuta yhtä usein naarmuja tai haavoja. Märkäajo on virkistävää, ja lopputulos on sileä, kunhan muistat partavaahdon. Erityisesti herkän ihon ajeleminen voi aiheuttaa epävarmuutta, mutta onneksi apua on saatavilla.



Parranajovinkkejä

GroomTribe-sovelluksen henkilökohtainen parranajosuunnitelma sisältää yksilöllisiä ohjeita parranajoon. Ohjattu parranajo tehostaa tuloksia reaaliaikaisesti. Synkronoidussa parranajossa hyödynnetään pitkäaikaisia parranajotietoja annettavien ohjeiden muokkaamista varten.



Vaihe 1. Viilennä iho

Pese ja huuhtele kasvot huolellisesti ennen parranajoa. Älä kuitenkaan käy kuumassa suihkussa, jotta iho ei ole kuuma ja hikinen, mikä vaikeuttaa parranajoa. Varmista, että iho on kuiva, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 2. Toimi päättäväisesti mutta varoen



Series 7000 -parranajokoneella voi ajella jopa kolmen päivän parran. Jos parranajosta on kauemmin, partakarvoja on trimmattava. Aloita märkäajo (suihkussakin) levittämällä partavaahtoa tai -geeliä ja liikuttamalla parranajokonetta pyörivin liikkein.



Ajele ensin ihokarvojen kasvusuunnan myötäisesti ja ajele sitten tarkemmin kasvusuunnan vastaisesti. Jos iho on erityisen herkkä, ajele ainoastaan ihokarvojen kasvusuuntaan.



Voit helpottaa parranajoa kiristämällä ihoa varovasti vapaalla kädellä, mutta älä kuitenkaan kiristä liikaa. Tarkka ajo ei edellytä painamista, joten älä paina parranajokonetta liikaa ihoa vasten.



Parranajokone tunnistaa parran tiheyden ja säätää tehoa automaattisesti, jotta tiheiden kohtien ajeleminen sujuu tehokkaasti. Samaa kohtaa ei tarvitse ajella useita kertoja, joten ihon ärtyminen on epätodennäköisempää.



Puhdista kertynyt vaahto tai geeli ja kuolleet ihosolut, partakarvat ja lika huuhtelemalla parranajokone märkäajon aikana 10–15 sekunnin välein.



Vaihe 3. Hoida ihoa

Kastele kasvot parranajon jälkeen lämpimällä vedellä, taputtele varovasti kuivaksi ja lisää tarvittaessa partavettä tai kosteusvoidetta. Huuhtele märkä ajopää ja jätä se kuivumaan ilmavasti.



Siinä kaikki. Näillä ohjeilla parranajon tulos on tarkin mahdollinen. Sellaisina päivinä, kun siihen ei ole aikaa, voit turvautua kello viiden sänkeen.



Eikö sinulla vielä ole henkilökohtaista ohjelmaa?

Saat mukautettavia neuvoja tiettyihin iho-ongelmiin, kuten punoitukseen, ihoärsytykseen tai karvojen sisäänpäin kasvamiseen. Yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa kehitetty sovellus seuraa parranajotekniikkaasi ja ihossasi tapahtuvaa edistystä.



Aloita lataamalla GroomTribe-sovellus iOS- tai Android-laitteeseen ja muodostamalla pariliitos.

