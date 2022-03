Käyttöehdot

7.1. Voit palauttaa Tuotteet Philips DA ille tai peruuttaa palvelut ja saada hyvityksen palautetun Tuotteen tai palvelun hinnasta (lahjojen paketointikustannuksia ja muita senkaltaisia kuluja lukuun ottamatta), kun otat yhteyttä Philips DA in kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tuotteen toimituspäivästä. Palautustoimitus on ilmainen UPS:n tai TNT:n kuljetuspalveluita käytettäessä.Huomaa, että et voi palauttaa Tuotetta ja vaatia hyvitystä, jos kyseinen Tuote on:

a) ohjelmisto, jonka Philips DA on toimittanut sinulle sinetöitynä ja käyttämättömänä ja olet rikkonut sinetin, tai jonka olet onnistuneesti ladannut Sivustosta

b) mukautettu ja/tai muokattu tuote, joka on valmistettu antamiesi tietojen mukaan. Et saa hyvitystä palvelusta, jos olet aloittanut palvelun käytön.



7.1.1.: Jos Tuote on toimitettu virheellisesti tai jos tuote on puutteellinen tai rikki, ja jos katsot olevasi oikeutettu alla olevan kohdan 8 mukaisesti vaihtoon tai korjaukseen, voit soittaa Philips DA :lle numeroon 0800 33 16016 maanantaista perjantaihin klo 08 :00-16 :00. Jos olet oikeutettu alla olevan kohdan 8 mukaisesti vaihtoon tai korjaukseen, kohdan 7.1. toimituskustannuksia ei sovelleta.



7.1.2. Jos olet vastaanottanut tilatut Tuotteet ja haluat perua ostopäätöksesi, voit palauttaa Tuotteet tai oikeuden Palveluun Philips DA ille ja saada hyvityksen maksettuasi lähetyskulut ja seuraavien ehtojen täytyttyä:

• Ilmoitat Philips DA ille päättäneesi peruuttaa tilauksesi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tuotteen toimituspäivästä tai palvelujen osto päivästä; ja

• Tuotteet palautetaan alkuperäisessä kunnossa ja niiden turvasinetit ovat ehjät; ja

• Tuotteet palautetaan jäljempänä olevan kohdan 7.2 mukaisesti. Tuotteiden ollessa hallussasi sinun on varmistettava, että ne säilytetään turvallisessa paikassa.



7.2. Hyvityksen vaatiminen:



(i) Soita Philips DA ille numeroon 0800 33 16016 maanantaista perjantaihin kello 09.00 - 17.30 ja sovi palautuksesta. Saat palautusnumeron.



(ii) Philips DA järjestää käyttämänsä rahtipalvelun hakemaan Tuotteet. Rahtipalvelun mukaan sinua joko pyydetään ottamaan siihen yhteys tai, suurempien tuotteiden ollessa kyseessä, sinulle soitetaan hakuajankohdan sopimista varten



(iii) Ennen Tuotteiden palauttamista, tarkista, että

• olet saanut palautusnumeron Philips DA iltä (myönnetään pyynnöstä).

• palautat kaikki lisätarvikkeet, pakkauksessa olevat takuuasiakirjat ja muut toimitetut materiaalit mikäli sinua ei ole ohjeistettu toisin.

• sisällytät palautukseen kaikki alkuperäisen toimituksen pakkausmateriaalit.

• palautukseen on selkeästi merkitty palautusosoite ja -numero.

• pakkaus on suljettu kunnolla.



(iv) Toimimalla edellä annettujen ohjeiden mukaan takaat, että Tuotteet toimitetaan oikeaan kohteeseen nopeasti ja hyvässä kunnossa. Jos et noudata ohjeita, palautetut Tuotteet voidaan hylätä ja voit menettää oikeuden hyvitykseen.



(v) Philips DA pidättää oikeuden hylätä Tuotteet, joita ei ole palautettu yllä, erityisesti kohdissa 7.1.2 ja 7.2, määritetyllä tavalla.

